Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Uşak’a geldi. Bakan Kurum ilk olarak Uşak Valiliğini ziyaret ederek ‘İl Değerlendirme’ toplantısına katıldı. Toplantı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Kurum, Uşak için gerçekleştirilecek çevresel projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Uşak’ı 2023 hedeflerine taşıyan ve güçlü bir şehir yapacak bir dizi projenin hayata geçireceğini ifade eden Bakan Kurum, “Uşak’ta belediye başkanları ve milletvekillerimiz ile yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunduk ve 2023’ün Uşak’ı ve güçlü şehirleri kapsamında yapılacak işler konusunda kararlar aldık. Bu kararları alırken yapacağımız her projede çevremizi ve doğamızı koruyarak hareket edeceğiz. Bu çerçevenin de dışına çıkılmasına ne biz ne de hiçbir belediyemiz müsaade etmeyecek. Önceliğimiz her zaman o tarihi ve doğal güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak olacaktır ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 11 maddelik manifesto çerçevesinde şehirlerimizi kentsel dönüşümden, alt yapıya, atık su arıtma tesislerinden, millet bahçelerine kadar bir çok projeyi burada istişare ettik ve bazı kararlar aldık” diye konuştu.

“Kent merkezi ve havzalarda atık su arıtma anlamında hiçbir problem kalamayacak”

Açıklamalarda Ulubey Kanyonu ve Gediz Havzası’nın kirletilmesine ‘dur’ demek içinde harekete geçildiğini ifade eden Bakan Kurum şunları söyledi:

“Ulubey Kanyonumuzun bulunduğu alan ve Gediz Havzası maalesef atık su arıtma tesisi yetersizliği nedeniyle kirlenmekte. Bu kirliliğe dur demek amacı ile 200 bin nüfusa ilave hizmet verecek önemli bir atık su arıtma tesisini yapacağız. Bu yıl içinde bu projeyi kararlaştırıp önümüzdeki yıl içinde çok kısa bir süre içinde inşaatı tamamlamış olacağız. 50 milyon TL yatırım bedeli olacak. Proje ile kent merkezi ve havzalarda atık su arıtma anlamında hiçbir problem kalamayacak.”

"Millet Bahçesi içinde cami yapımına başlanacak"

Kente içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenileneceği müjdesi de veren Bakan Kurum, “Bazı mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile 35 milyon TL’lik bir yatırım ile hatlar yenilecek. 2023’e giden yolda Uşak’ın alt yapı ve atık su arıtma anlamında hiçbir problemi kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kentte yapımına başlanan ve önemli ölçüde ilerleme sağlanan Millet Bahçesi konusuna da değinen Bakan Kurum, "Şehir merkezinde 110 bin metrekare alanda Millet Bahçesi yapma projemiz var. 40 bin metrekaresi belediye aracılığı ile tamamlandı, 70 bin metrekarelik alanda ise çalışmalar devam ediyor. Bu alanda ayrıca 3 bin kişilik bir camide yapılacak” diye konuştu.

"Kente yeni otogar ve sanayi sitesi yapılacak"

Kentteki otogar ve sanayi sitesinin yerinin değiştirileceğini ve mevcut olan yerlerin yeşil alan olarak tasarlandığını ifade eden Bakan Kurum, Uşaklılar’ın yenib ir otogarı ve sanayi sitesinin olacağını dile getirdi. Bakan Kurum, “Uşak’ın önemli problemlerinden biriside otogarın ve sanayi sitesi şehir merkezi içinde kaldığından dolayı işlevini yitirdiğini bu yüzden bakanlığın topu konut idaresi vasıtası ile vereceği destekle esnaf ve vatandaşlar mağdur olmadan yeni proje geliştireceğiz. Otogar ve sanayi sitesinin mevcut alanlarının da yeşil alan olarak Uşak’a önemli bir projeyi kazandırma istiyoruz. Sanayi sitesi esnafına kira yardımı ve uygun satış avantajları ile sanayi sitesinde dükkan edinmelerinin önünü açacağız” dedi.

Bakan Kurum ayrıca Karaağaç mevkisinde bulunan ‘Eski Uşak Evleri’nin de gelecek nesillere aktarılması için destek vereceklerini ve restorasyon çalışmaları yapacaklarını aktardı.