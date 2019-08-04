Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Kıratlı için Kovancılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Mardin’den helikopterle getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak Kovancılar Merkez Meydan Camisi’nde katafalka konuldu. Törene 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehit eşi Nursen Kıratlı, şehidin babası Hasan Hüseyin ve annesi Ayşe Kıratlı gözyaşı döktü. Şehidin naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından bir süre meslektaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı. Bu esnada vatandaşlar tekbir getirerek “Kahrolsun PKK” sloganı attı.

Şehit uzman çavuş Kıratlı’nın naaşı, daha sonra götürüldüğü Kovancılar Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.