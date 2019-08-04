Şehit Kıratlı için Kovancılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Mardin’den helikopterle getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak Kovancılar Merkez Meydan Camisi’nde katafalka konuldu. Törene 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehit eşi Nursen Kıratlı, şehidin babası Hasan Hüseyin ve annesi Ayşe Kıratlı gözyaşı döktü. Şehidin naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından bir süre meslektaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı. Bu esnada vatandaşlar tekbir getirerek “Kahrolsun PKK” sloganı attı.
Şehit uzman çavuş Kıratlı’nın naaşı, daha sonra götürüldüğü Kovancılar Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
50 günlük Elçin’den şehit babaya veda
04.08.2019 - 05:39 | Son Güncelleme: 04.08.2019 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, PKK’lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27), memleketi Elazığ’da defnedildi.
Şehit Kıratlı için Kovancılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Mardin’den helikopterle getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak Kovancılar Merkez Meydan Camisi’nde katafalka konuldu. Törene 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehit eşi Nursen Kıratlı, şehidin babası Hasan Hüseyin ve annesi Ayşe Kıratlı gözyaşı döktü. Şehidin naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından bir süre meslektaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı. Bu esnada vatandaşlar tekbir getirerek “Kahrolsun PKK” sloganı attı.
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641597 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641597.aspx
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