Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Skandal kararla yürekleri bir defa daha yaralanan şehit yakınlarının tepkileri şöyle:*

* Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan: Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize yönelik hakaret düşünme özgürlüğü değil, vatan hainliğidir. Anayasa Mahkemesinin üyeleri de sözde ‘barış bildirisi’ne imza atan kendilerini akademisyen olarak tanıtan bu kendini bilmezler de hayatlarını şehit ve gazilerimize borçludur.

* Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan: Terör ve teröristle mücadele devletin görevidir, bu yüzden devlet suçlanamaz. AYM’nin skandal kararını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz.

* Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir: Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun, bu vatana bedel ödeyen kahramanların, şehit analarının, şehit babalarının, şehit eşleri ve şehitlerimizin kıymetli evlatlarının yüreğini sızlatmaya hakkı yoktur.

* Hendek operasyonunda Şırnak’ın Cizre ilçesinde şehit olan polis memuru Ferhat Bozkurt’un annesi Şehri Bozkurt: AYM teröriste nasıl sahip çıkar? “Bizim ciğerimiz yanıyor. Bunu göremiyorlar mı?

* Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın eşi Sibel Duygal: Üç çocuğum babasız büyüyecek. Alınan karar şehitler adına yakışmadı. Şehitlerimizin kanının olduğu bu bayrağın altında yaşayan ve teröre destek veren herkes bizim gözümüzde katildir. İHA