Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Artvin Ofroad Kulübü tarafından burada yaptırılan çeşmede su içerek yüzünü yıkadı. Kılıçdaroğlu, çeşme üzerinde yazılı olan ‘Fatih Çaybaşı Hayratı’ yazısını da eliyle sildi. CHP lideri “Bizi hiç kimse yıldıramaz. İnandığımız davadan, inandığımız yoldan kimse alıkoyamaz” dedi.