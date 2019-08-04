Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Artvin Ofroad Kulübü tarafından burada yaptırılan çeşmede su içerek yüzünü yıkadı. Kılıçdaroğlu, çeşme üzerinde yazılı olan ‘Fatih Çaybaşı Hayratı’ yazısını da eliyle sildi. CHP lideri “Bizi hiç kimse yıldıramaz. İnandığımız davadan, inandığımız yoldan kimse alıkoyamaz” dedi.
3 yıl sonra saldırıya uğradığı yerde...
04.08.2019 - 06:09 | Son Güncelleme: 04.08.2019 - 06:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016’da Artvin’in Şavşat ilçesi Yanıklı köyü yakınında konvoyuna yönelik yapılan saldırı sonucu bir jandarma görevlisinin şehit düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.
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641605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641605.aspx
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