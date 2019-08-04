Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Anadolu Aslanı' olarak tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudak yapısı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken Aksaray Malaklı köpeği, 2 bin yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanıldı.



Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, Malaklı köpeklerinin 2 bin yıl önce Asurlular zamanında Asurlular tarafından düşmana karşı savaş köpeği olarak kullanıldığını belirterek, “Aksaray Malaklısı köpekleri geriye dönük geçmişi Anadolu’da 3 bin 500 yıla dayanır. Orta Asya’dan Sümerler isimli kavim Mezopotamya havzasına getirmiştir. 2 bin yıl evvel de Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Bugün Türkiye’deki Aksaray Malaklısı köpeklerine tarihsel olarak bakacak olursak 3 bin 500 yıllık bir geçmişi olan ve dünyadaki en eski geçmişine sahip köpek ırkıdır.



Aksaray Malaklısı Asurlular zamanında Orta Asya’da savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Bunun da en güzel kanıtı Acem Hüyük’tür. 2 bin yıl evvel Asurlular bu bölgede bulunduklarında Aksaray Malaklıları ile düşmanlarına karşı savaşmıştır.



Kendileri tek tip elbise giyinerek, düşmanlarını elbiselerinden tanıdıklarından dolayı, yani kendi askerlerinin elbiseleri ayrı, düşman elbiseleri ayrı. Düşmanlara karşı bu köpekler yırtıcı, saldırgan bir köpek olarak kullanılmıştır” dedi.



“Nasıl yetiştirilirse o şekilde kalır”

AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz, Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray Malaklı köpeklerinin yetiştirilme tarzının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Aksaray Malaklıları çoban ve bekçi köpeğidir. Hem çobanlıkta kullanılır bekçi olarak, hem de malikane, fabrika, ev gibi yerlerde bekçi olarak kullanılır. Aksaray Malaklısını enikten nasıl yetiştirirseniz o şekilde kalır. Davarda yetiştirirseniz davar bekçiliğini yapar, insanlara saldırgan olarak yetişirler. Evlerde, ev sahibi ve tanıdıklara, yetiştiriliş tarzına göre hareket eden bir ırktır” şeklinde konuştu.



Anadolu Aslanı olarak bilinen ve Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılıyor. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Anadolu'da bir aslan gördüm' şeklinde geçiyor.



