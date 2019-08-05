Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun sıradan bir proje olmadığını belirterek, "İstanbul-İzmir artık 3 saatin altına iniyor. Bursa'dan İzmir'e dün 2 saatte geldim. Otoyol çok güzel oldu. Bu millet için daha fazlasını yapacağız." dedi.

Binali Yıldırım, İzmir'in Bayındır ilçesine ziyarette bulunarak, burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Bayındırlılara, Belediye Başkanı Uğur Demirezen'e verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Yıldırım, bu desteği karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi. Yıldırım, Demirezen'in, Bayındır'ı daha "bayındır" hale getirmek için çalışacağını ifade etti.

Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul-İzmir Otoyolu projesine de değinerek, "Bu proje sıradan bir proje değil. İstanbul-İzmir artık 3 saatin altına iniyor. Bursa'dan İzmir'e dün 2 saatte geldim. Otoyol çok güzel oldu. Bu millet için daha fazlasını yapacağız. 18 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 'Türkiye'de olmaz.' denilen işleri olur hale getirdik." şeklinde konuştu.

Hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini anlatan Yıldırım, "yolları böldüklerini, hayatları, gönülleri ve Türkiye'yi birleştirdiklerini" söyledi. Yıldırım, "Bir şeye çok önem veriyoruz, 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Bunu herkes kafasına koysun. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz, ezanlarımızı dindirtmeyiz." dedi.

"Bayındır, bitkisel üretimin merkezi olmayı hak ediyor"



Bayındır halkının 15 Temmuz gecesi bayrağına, Cumhurbaşkanına, Başbakanına ve ülkesine sahip çıktığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık seçimler geride kaldı. Belediye seçimleri için 5 yıl gibi bir süre var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 yıllık süre var. Bu süre zarfında ülkemizin kalkınması, Bayındır'ın daha mamur hale gelmesi, Bayındırlı hemşehrilerimizin yüzünün daha çok gülmesi için, gençlerimiz ve geleceğimiz için yapacak çok işimiz var. Bayındır, dünyanın çiçekçilikte tartışmasız merkezi olan Hollanda'ya bile çiçek ihraç eden bir ilçemiz. Bayındır, Osmanlı'dan bugüne kadar çiçekçiliğin merkezi olmuş. Büyük şehirlerimizdeki o parklardaki büyük bulvarların etrafındaki çiçekleri, süs bitkilerini görünce aklıma hep Bayındır, hep siz geliyorsunuz. Bayındır, sadece çiçekçilik değil tarımsal ve bitkisel üretimin merkezi olmayı hak ediyor. Bir tarımsal organize sanayi beklentisi var. Milletvekillerimiz ve şahsım gerekli çalışmaları yapıyoruz. 'Torbalı-Ödemiş-Tire demiryolu hattını iyileştireceğiz.' dedik. Elektrikli hale getiriyoruz. Çalışmalar başladı. 44 milyon yatırım var. Helali hoş olsun."

Bayındır'da araç muayene istasyonu da kuracaklarını dile getiren Yıldırım, baraj işlerinin ise daha da hızlandırılması için çalıştıklarını bildirdi.

Yıldırım, Bayındır'da fakülte beklentisi olduğunu belirterek, "Bunun için de çalışma yapacağız. Gerekli çalışmaları başlatacağız. Hastaneyle ilgili bir talebiniz olduğunu biliyorum. Bu konunun da takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

Yıldırım, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayındır'dan 31 Mart akşamı çok güzel bir ses verildiğini kaydederek, "1 Nisan'dan itibaren Uğur kardeşimle kolları sıvadık, inşallah önümüzdeki 5 sene, 31 Mart'a kadar söylediğimiz her sözün arkasında durarak Sayın Başbakanımızın önderliğinde, Bayındır'ımıza hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Programa eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.