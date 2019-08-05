Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.
Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi
05.08.2019 - 16:41 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
641933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641933.aspx
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