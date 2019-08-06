Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin hafta sonu düzenlenen kongresinde, Ülkü Ocakları’na yönelik tepki çeken sözlerine cevap verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener’in ülkücülük ve milliyetçilik tariflerini, körlerin fili tarif etmesine benzeten Büyükataman, Türk milliyetçileri ile ülkücülerin Kılıçdaroğlu ve Akşener’e acıdığını ifade etti. Büyükataman, Türk milliyetçiliği ülküsünün, Türk milleti kimliğinde birleşerek, millet olgusuna birlikte vücut veren tüm vatandaşları kucakladığını vurgulayarak, Türk milliyetçiliğinin etnik, ırkçı, ayrımcı, bölücü tahriklere ve tuzaklara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koruyucu kalkanı olduğunu aktardı. Büyükataman, şunları kaydetti: “Ülkü Ocakları’ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır. Bir siyaset kazası olan İP’in ucundaki hanımefendi, haydut arıyorsa dönüp partisine bakmalıdır. HDP ve İP, yine ortak paydada buluşmuştur. Bu seferki paydaşlıkları MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığıdır. Ülkü Ocaklılara ‘haydut’ diyen izansız, dün ‘Oğlum ocağın Atsız kolundan’ diye saçmalıyordu. Bakarsınız yarın ‘Oğlum, HDP’nin filanca kolundan.’ diyebilir. Hanımefendi, CHP ve HDP ile birleşip Ülkü Ocakları’na saldıracağına, kendisine yaranmak adına ‘ağzını ıslatan’ parti mensuplarını susturmalıdır. Ülkü Ocakları, bilge liderimiz başta olmak üzere, hepimizin yetiştiği kutsal mekânlardır. Ülkü Ocakları’ndan yetiştiğini iddia edip o salonda Ülkü Ocakları’na çemkirene, ‘haydut’ diyene ses çıkarmayan da o talihsiz sözü söyleyen kadar alçaktır.”