Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’deki Torbalı Belediyesi’yle ilgili skandalların, ardı arkası kesilmiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün yanına kendisinin ve eşinin heykelini yaptıran CHP’li İsmail Uygur, yeniden göreve gelince ilk iş olarak üniversite öğrencisi oğlunu TORBEL A.Ş’de genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi ve 7 bin lira maaş bağladı. Atamanın ortaya çıkmasıyla tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan CHP’li Uygur’un, yeni bir skandalı daha patlak verdi. CHP’li başkan, 7 yıl özel şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu’nu “tam yetkili” belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdi. Yakupoğlu’nun belediyede en yetkili “ikinci isim” konumuna getirilmesi ilçede büyük rahatsızlığa sebep oldu.