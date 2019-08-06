Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bundan sonra milletin karşısında farklı bir AK Parti olarak çıkacaklarına yönelik açıklamasının ardından parti yönetimi, mahallî seçimlerde milletin sandıkta verdiği mesajı da dikkate alarak yeni bir yol haritası üzerinde çalışmaya başladı.



AK Parti kurmaylarının ‘Vidaları sıkıştırma’ olarak tanımladığı yeni dönemde, söylem değişikliğinden hükûmet icraatlarına kadar her aşamada, vatandaşın beklentilerinin karşılandığı bir sürecin başlatılacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bundan sonra milletin karşısına çok farklı bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi tazeleyeceğiz. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz” sözlerinde bu yeni dönemin işaretlerinin görüldüğünü de dile getiriyor.



HEDEF MUHAFAZAKÂR KÜRTLER

AK Parti’nin kuşatıcı ve kapsayıcı yanının ön plana çıkarılacağını, bunun için ‘Türkiye ittifakı’ hedefinin söylemde kalmayacağını belirten AK Parti kurmayları, “Partinin vidalarının sıkıştırılması sürecinde, HDP’ye oy veren muhafazakâr Kürtler ve daha önce AK Parti’ye oy vermiş ama son seçimde bizden uzaklaşmış Kürtlerle ilgili yeni bir politika belirmeliyiz. Aynı zamanda şehirli milliyetçiler dediğimiz ve daha çok İYİ Parti’ye kayan bu kitleyi de kapsayacak şekilde bir süreci başlatmayı düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.



AK Parti’nin kuruluş felsefesinde yer alan, ‘reformcu, demokrat, kuşatıcı-kapsayıcı ve yerli-millî’ unsurlarının güçlendirileceğini, adımların da bu ilkelere uygun olarak atılacağını belirten AK Parti kaynakları, Meclis’in 1 Ekim’de açılması ile birlikte reform niteliğinde uygulamaları gündeme getireceklerini ifade ediyor. Bu kapsamda, öncelikli olarak yargı reformu, siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri Meclis’e getirilecek.