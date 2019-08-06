Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay K.B. (59) evindeki banyoda ölü olarak bulundu. K.B.'nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.