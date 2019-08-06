Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 01.30 sıralarında meydana geldi.
BANYODA ÖLÜ BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay K.B. (59) evindeki banyoda ölü olarak bulundu. K.B.'nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emekli astsubay banyoda ölü bulundu
06.08.2019 - 13:34 | Son Güncelleme: 06.08.2019 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, emekli bir astsubay evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 01.30 sıralarında meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : emekli astsubay,
642109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642109.aspx
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