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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
06.08.2019 - 13:58 | Son Güncelleme: 06.08.2019 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."
Etiketler : ırak,kuzey,terörist,
642114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642114.aspx
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