Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;
"Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı"
"(Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir"
"(Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür"
DETAYLAR BİRAZDAN...