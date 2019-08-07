Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kanberoğlu’nun, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Azerbaycan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye iade edilen şüpheli Kanberoğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi. Ancak savcılık, Kanberoğlu’nun itiraflarını yeterli bulmadı. Firmanın ortağı olan Kanberoğlu’nun 2013 ve 2014 yılında Bank Asya hesabına, Eyüp Akbulut tarafından 2 defa toplamda 1 milyon 277 bin 902 TL para yatırıldığı tespit edildi. Şüpheli Kanberberoğlu hesabındaki para ile ilgili “Söz konusu tutarı hiç görmedim. Bu kadar yüksek bir meblağdan asla haberim olmadı. Şirketin muhasebecisi Eyüp Akbulut vekâlet almıştı. Belki bu verdiğim vekâlet yüzünden böyle bir meblağ görülmüş olabilir” iddiasında bulundu.

İddianamede, Kanberoğlu’nun ağabeyi şüpheli Murat Kanberoğlu’nun 2013 yılının başlarında elden çıkardıklarını söylediği şirketin Bank Asya’ya para yatırılmak için satıldığı değerlendirildi.