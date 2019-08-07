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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
07.08.2019 - 15:02 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı,"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan Kawa kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir"
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,gri liste,terörist,
642388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642388.aspx
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