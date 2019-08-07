Adalet Bakanı Gül: "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır."
Adalet Bakanı Gül'den son dakika açıklaması
07.08.2019 - 15:23 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül: "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır."
Etiketler : Adalet Bakanı Gül,
642394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642394.aspx
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