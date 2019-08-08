Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettişliğince Kongre’ye sunulan rapora göre, ABD, Suriye’de DEAŞ sonrası dönem için terör örgütü YPG/PKK dâhil iş birliği yaptığı “ortak güçlerin” sayısını 100 binden 110 bine çıkarmayı hedefliyor. Pentagon Başmüfettişliği, DEAŞ Karşıtı Koalisyon’un yürüttüğü Tabii Kararlılık Operasyonu 1 Nisan-30 Haziran dönem raporunu Kongre’ye sundu. 116 sayfalık raporda ağırlıklı olarak, DEAŞ’ın fiziki olarak yenilmesinin ardından özellikle Suriye’de isyancı güçler olarak hâlen “tehdidini” sürdürdüğü savunuldu. Bu kapsamda örgütle mücadele kadar DEAŞ sonrası döneme ilişkin hazırlıkların da hız kesmeden devam etmesi gerektiği vurgulandı. Raporun, “Suriye’deki Ortak Güçlerin Kapasite İnşası” başlıklı bölümünde ise DEAŞ sonrası dönem için öngörülen faaliyetler arasında “YPG/PKK’nın büyütülmesi” maddesine de yer verildi.



İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hâlen 100 bin kişi olduğu belirtilen toplam “ortak güçlerin” sayısının 110 bine yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı kaydedildi. Rapora göre, söz konusu 110 bin kişiye çıkarılması hedeflenen unsurların 30 binin çok büyük bölümünü “SDG” ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’dan, 45 bini “Mahallî İç Güvenlik Güçleri” (PRIFS) olarak tanımlanan unsurlardan, 35 bini de (Rakka, Menbiç ve Deyrizor’daki) “İç Güvenlik Güçleri” (InSF) adı verilen bileşenlerden meydana gelecek. Raporda, “Mahallî İç Güvenlik Güçleri” ve “İç Güvenlik Güçleri” adı verilen diğer iki unsurun, sahadaki güçlerden oluştuğu ve “SDG” ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon hâlinde çalıştıkları kaydedildi ancak aralarındaki bağ veya ilişkiye dair bir tanımlama yapılmadı.



TRUMP’IN TALİMATI ETKİLEDİ

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’den çekilme talimatı vermesiyle ülkedeki Amerikan güçlerinin sayısının göreceli olarak azaldığı ve bu durumun DEAŞ’ın yeniden canlanmasını engellemeye yönelik operasyonlara sekte vurduğu savunuldu. Bu yaklaşım “ABD’nin Suriye’den kısmi geri çekilmesi, DEAŞ’ın isyancı hücrelerine karşı eğitim ve ekipmana ihtiyaç duydukları bir dönemde ortak güçlere sunulan desteğin azalmasına sebep olmuştur” cümlesiyle ifade edildi.