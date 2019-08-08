Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Geçtiğimiz dönemde, drone’ların uçuş yapabileceği bölgelerin daha net anlaşılabilir olması için bölge tanımlarını da değiştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni bir düzenleme yaptı. Daha önce kalabalık, kalabalık olmayan ve çok kalabalık bölge tanımlarını kaldıran Bakanlık, yerine yeşil bölge (serbest) ve kırmızı bölge (özel izne tabi) uygulaması getirdi. Şehir dışı ve yasak bölgeler hariç hem ticari hem de hobi amaçlı uçuşlar serbest olurken şehir içi, askerî bölge, havalimanı gibi yerlerde İHA kullanılması için izin alınması gerekli. Ayrıca hava araçlarının yerden yüksekliği 120 metreyi geçmeyecek.