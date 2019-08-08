Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü mezuniyet töreninde konuşan Bakan Soylu, bu sene yedi ayda, PKK’dan 87 üst düzey teröristi etkisiz hâle getirdiklerini belirterek şöyle konuştu: Geçen yılın tamamında bu sayı 110’du. Bütün dağ kadroları çözülüyor. Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız eliyle, jandarma ve emniyet istihbaratımız kanalıyla aileleriyle görüşüyoruz ve ikna faaliyetlerimiz devam ediyor. El birliğiyle bu meseleyi bitirmek için büyük bir gayret içindeyiz. Geçen yıl 165 teröristi aileleri ikna ederek getirdiler ve adalete teslim ettiler. Bu yılın daha yedi ayında ikna yoluyla teslim olanların sayısı 146 oldu. Bunun yanında önemli bir sayıda, kendiliğinden teslim olan, bir şekilde örgütten kaçıp kurtulanlar var. Örgüt çözülmüş durumdadır.

2016’dan bu yana 19 bin 560 bekçiyi göreve başlattıklarını kaydeden Soylu “Bekçiler sayesinde bir yıl içinde evden hırsızlık İstanbul’da yüzde 36, Ankara’da yüzde 32,6, Türkiye genelinde ise yüzde 17,4 oranında azaldı. Yine geçen yılın temmuz ayına kıyasla kapkaç olayları yüzde 22,6, oto hırsızlığı da 26,8 oranında azaldı” dedi.

Konuşmasında sürücüleri de uyaran Soylu “Şu ana kadar 2019 yılında alkolden ehliyetini aldığımız kişi sayısı 100 bin. Bu bir felakettir, bu bir cinayettir” ifadelerini kullandı.