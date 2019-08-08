Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Hakkari'de 3 terörist öldürüldü
08.08.2019 - 08:25 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 08:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
Etiketler : terörist,öldürüldü,haberler,
642484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642484.aspx
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