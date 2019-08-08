Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.