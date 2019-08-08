Ayrıntılar geliyor...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı konaklama istatistiklerini açıkladı
08.08.2019 - 12:19 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Haziran ayında doluluk oranı 64,53 olarak belirlendi.
Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı,
642549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642549.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER