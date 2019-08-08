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Şanlıurfa'da canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi yakalanarak etkisiz hale getirildi
08.08.2019 - 12:41 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın en işlek bölgelerinden biri olan, Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafedeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,
642552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642552.aspx
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