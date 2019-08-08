Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Denizli deprem haberi... Denizli'de deprem oldu. Son dakika gelen bilgilere göre; Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli'de yerel saatle 14.25'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Denizli Bozkurt olan sarsıntının 6 büyüklüğünde olduğunu bildiriyor. AFAD'a göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), sarsıntının merkez üssünün Bozkurt ilçesine 6 kilometre, Denizli şehir merkezine ise 48 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem Denizli'nin yanı sıra Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Aydın, Antalya ve İzmir'de de hissedildi. Şiddetli depremden altı dakika önce merkez üssü Denizli Çardak olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

DEPREM BÖLGESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

YIKILAN BİNALAR VAR

İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" dedi. Çelik, şunları söyledi:

"15-20 saniyenin üzrinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik."

"100 HANE GİRİLEMEYECEK DURUMDA"

Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin ise şunları söyledi:

"192 hanemiz var. 100 kadarı hasarlı girilemeyecek hanemiz var. Herkes dışarda gölgeliklerde oturduğu için can kaybı yok. Yardım bekliyoruz, barınma ihtiyacımız var. Evlerin çoğu kerpiç, betonarme evler daha fazla hasarlı."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ



08 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.25 de merkez üstü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır.



Meydana gelen depremde; ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmemiş olup, Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda da hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır.



Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Acıpayam İlçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte İl merkezinde eğitim devam etmektedir. Doğru ve gerçek bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacaktır. Valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur



Acıpayam’da okullar tatil edildi



Açıklamada, ilgili tüm kurumların eşgüdüm içerisinde çalıştığı ve ortaya çıkan ihtiyaçların anında giderildiği kaydedilerek, “Acıpayam İlçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte İl merkezinde eğitim devam etmektedir. Doğru ve gerçek bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacaktır. Valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. Depremden zarar gören ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

İZMİR'DE 4,8 iLE SALLANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'de saat 11.39' da merkezüssü Kuşadası körfezi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir ve çevrelerinde hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, deprem denizin 2 kilometre altında gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Seferihisar'a 19, İzmir'e ise 48 kilometre mesafede.

Bölgedeki fay hattında son hareketlilik, gece yarısı 00.47'de görülmüştü. Kuşadası Körfezi'ndeki 2.4'lük hafif sarsıntı denizin 5,3 kilometre altında meydana gelmişti.