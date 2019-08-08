Edinilen bilgiye göre, Bilecik polisi tarafından DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan Irak uyruklu A.A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
DEAŞ'tan aranan Iraklı Samsun'da yakalandı
08.08.2019 - 14:52 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik polisi tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili aranan bir kişi Samsun'da yakalandı.
Etiketler : Bilecik,
642583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642583.aspx
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