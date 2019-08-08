Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazar günü Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Caddesi'ndeki balıkçıda yaşanan darp sonucu başından yaralanan Abdullah H.A, hastanedeki tedavisinin ardından emniyette ifade vererek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Müştekinin tedavisinin ardından Kocaeli'ne gitmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının olay yerini görmemesi nedeniyle darp eylemini gerçekleştiren şüpheliler tespit edilemedi.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başından yaralanan Abdullah H.A. ve olay yerinde bulunan diğer müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli'nden İstanbul'a doğru yola çıkması üzerine 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı.