Alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazar günü Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Caddesi'ndeki balıkçıda yaşanan darp sonucu başından yaralanan Abdullah H.A,  hastanedeki tedavisinin ardından emniyette ifade vererek şüphelilerden şikayetçi  oldu.

Müştekinin tedavisinin ardından Kocaeli'ne gitmesi ve çevredeki  güvenlik kamerası kayıtlarının olay yerini görmemesi nedeniyle darp eylemini  gerçekleştiren şüpheliler tespit edilemedi.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü  ekiplerince, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli daha sonra  serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başından yaralanan Abdullah H.A. ve  olay yerinde bulunan diğer müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli'nden  İstanbul'a doğru yola çıkması üzerine 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı.