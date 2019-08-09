Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’de Kanada merkezli Alamos Gold firmasının Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen altın ve gümüş arama çalışmalarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Geziciler “Kaz Dağlarında 195 bin ağaç kesildi”, “Siyanürle maden aranacak” diyerek bölgede eylem yaparken Maden Mühendisleri Odası (MMO) dikkat çekici bir rapor yayınladı. Bölgeye bir ekip göndererek inceleme raporu hazırlayan oda, bazı iddiaların gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi. Çalışmada “Yapılan proje Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede. Kaz Dağları’nın 40 kilometre kadar da kuzeyinde yer alıyor. Çalışmanın Kaz Dağları ile doğrudan bir bağlantısı yok” denildi.

KİM NE KAZANACAK?

Maden sahasından devletin ne kadar kazanacağı merak ediliyordu. Bazı CHP’liler şirketin altının yüzde 98’ini götüreceğini söyledi. Maden Mühendisleri Odasının raporuna göre, devlet net kâr üzerinden altıda bir oranında gelir elde edecek. Raporda şu rakamlar paylaşıldı: Fizibilite raporunun incelenmesi sonucunda işletmenin ilk yatırım maliyetinin 492.382.000 dolar, işletme maliyetinin 814.682.000 dolar olmak üzere toplam yatırım maliyetinin 1.307.064.000 dolar olacağı tespit edildi. Buna karşın elde edilecek gelirin 1.854.826.000 dolar olacağı öngörülmektedir. Bu verilere göre 52.980.000 dolar devlet hakkı, 22.287.000 dolar kurumlar vergisi ödenecek olup bu faaliyetten dolayı firmanın vergilendirilmiş net kazancının 472.495.000 USD olacağı tahmin edilmektedir.

Buna göre Alamos Gold altı yıl sonunda 472 milyon dolar kazanacak. Devlet ise bundan yaklaşık 75 milyon dolar gelir elde edecek. Türk parasıyla ifade edilirse, şirketin kazancı 2,6 milyar lira civarında olacak. Buna karşılık devlete 413 milyon lira ödeme yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal “Çıkardıkları altından ülkemize kalan kısım sadece yüzde 2’lik kısım olacak. 100 kilo altının 2 kilosunu bize bırakacaklar. Çıkarılan altından 6 sene sonra Türkiye’ye 170 milyon lira para kalacak” demişti.

ÇALIŞMALAR MİLLÎ PARK DIŞINDA

TMMOB Maden Mühendisleri Odası (MMO) yaptığı ön çalışmada hazırladıkları rapor özetle şöyle:

∂ Kaz dağlarında yapılan maden arama çalışmaları, genel olarak yapılan maden arama çalışmalarından farklı değil.

∂ Ocak milli park alanlarının dışında.

∂ Tüm maden aramalarının herhangi bir aşamasında siyanür kullanılmaz. Siyanür ayrıştırmada tercih edilir. Ülkemiz madenlerinde siyanür kullanımı yüzde 3.

∂ ÇED Raporunda 45 bin ağaç kesileceği belirtildi. Bakanlık 13.400 ağaç kesildiğinin açıkladı. Kamu oyunda 195.000 ağaç kesildiği iddiaları ortaya atıldı. İddia firma yetkililerine soruldu. Yetkililer “Bilmiyoruz. Kesim işlerinin tamamı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Kesim alanı ÇED raporu sınırlı” cevabını verdi.