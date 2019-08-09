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Afrin'de tanksavar saldırısı: 2 asker yaralı
09.08.2019 - 14:19 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur."
Etiketler : afrin,tanksavar,saldırı,
642854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642854.aspx
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