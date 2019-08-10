Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

14 Ağustos 2001 yılında siyasi hayatına başlayan AK Parti, kuruluşunun 18’inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. 14 Ağustos’un Kurban Bayramına denk gelmesi sebebiyle resmî etkinlikler 23 Ağustos’ta başlayacak. AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu senenin özel bir anlamı olduğunu belirterek “İnsanlar 80 yaşına da gelseler hep ‘Daha gönlümüz 18 yaşında’ derler. Türkiye’deki bir siyasi parti için 18 yaş çok fazla bir yaş gibi algılanıyor. Çünkü bu 18 yılın 17’sinde biz iktidar olmuşuz. 17 yıllık iktidarın değerlendirmesi de bu anlamda önemli. Biz AK Parti’nin kuruluşu, hemen akabinde seçimleri kazanıp iktidar olması ve ondan sonraki süreçte yaşananlara bir muhasebe anlamında bakıyoruz” dedi.

AK PARTİ DİRENCİN MERKEZİ

Türkiye’nin 2013’den bugüne kadar adeta bir dayanıklılık testinden geçtiğini kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Ünal “AK Parti, bu dayanıklılık testi ve direncin merkezini oluşturdu. AK Parti’nin direnci Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği Türkiye’nin hem bölgede hem dünyada hem de içeride artık karşıtlarının direncini kırmıştır. Bundan sonrası artık diplomasi, bundan sonrası artık Türkiye’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kabullenilmesi olacaktır” diye konuştu.

TEK TEK ZİYARET EDECEK

Yapılacak etkinliklerle ilgili de bilgi veren Mahir Ünal, şunları söyledi: 23 Ağustos’ta MKYK toplantımızın sonrasında Genel Merkez’de 1.000 kişilik bir kutlama programı yapacağız. Kurucularımızdan başlayarak, milletvekillerimiz, il ve büyükşehir belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, il kadın ve gençlik kolları başkanlarımız olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gün 18 yılına özel bir hitabı da olacak. En güzel tarafı da Türkiye’de 14 Ağustos 2001 doğumlu 3 bin 700 kişi var. Onlarında doğum gününü kutlayacağız. Gençlik Kolları ve Sosyal Politikalar Başkanlığı 14 Ağustos’ta bu kişileri tek tek ziyaret edecek. Onların içerisinden seçilen 18 kişi de 23 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber olacak. AK Parti’nin doğum günü ile birlikte gençlerin de doğum gününü kutlayacağız. Gençlere doğum günü hediyelerimiz olacak. Ziyaretler bayramdan sonra başlayacak. Gençleri ziyaret ederken bir takım planlarımız da olacak. Sloganımızı da belirledik; ‘Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18’ dedik.