Canlı bomba oldukları anlaşılan teröristler sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polisler, PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı. Teröristlerle birlikte otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları bölgelerinde (Cerablus, El Bab, Afrin) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Bu arada TSK’ya ait Afrin’deki bir üs bölgesine, Tel Rifat’tan YPG/PKK’lı teröristlerce, tanksavar roketiyle yapılan saldırıda, iki asker yaralandı. Saldırının yapıldığı hedefler vuruldu.
Bayramı kana bulayacaklardı
10.08.2019 - 05:40 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 05:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis'e sınır komşusu olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi otogarında, Azez Emniyeti ve Türk Danışman Polisi, 2 kadın teröristi gözaltına aldı.
Etiketler : terör saldırısı,terörist,
642997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642997.aspx
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