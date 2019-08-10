Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canlı bomba oldukları anlaşılan teröristler sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polisler, PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı. Teröristlerle birlikte otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları bölgelerinde (Cerablus, El Bab, Afrin) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Bu arada TSK’ya ait Afrin’deki bir üs bölgesine, Tel Rifat’tan YPG/PKK’lı teröristlerce, tanksavar roketiyle yapılan saldırıda, iki asker yaralandı. Saldırının yapıldığı hedefler vuruldu.