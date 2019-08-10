Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MLKP, Türkiye içindeki ilk silahlı grubunu 2015’te Tunceli bölgesine gönderdi. Örgütün Türkiye sorumlusu olan Hüseyin Akçiçek’in öncülüğünde 10 kişilik MLKP’li terörist grup, PKK’lı teröristlerle birçok silahlı eyleme katıldı.

MLKP’nin ilk eylemi, 22 Ağustos 2016 günü 40 kişilik PKK’lı grupla birlikte Ovacık ilçe merkezine sızarak ilçe merkezini ele geçirme planı oldu. Çıkan çatışmada iki MLKP’li etkisiz hâle getirildi, örgüt ilk kayıplarını verdi.

2016’da Ovacık bölge sorumlusu Berfu Dilân Canbey çatışmada ölü olarak ele geçirildi. ‘Gri’ kategoride yer alan Cihan Gerçek ise 1 Eylül 2018 günü Munzur Vadisi’nde öldürüldü.

MLKP’nin sözde Türkiye sorumlusu Hüseyin Akçicek Afrin’e geçmek istediği sırada öldürüldü. Sözde ‘Dersim’ saha sorumlusu olan İbrahim Çoban’ın da bulunduğu yedi terörist, geçen yılın ağustos ayında Pülümür’de ölü ele geçirildi.

Rıza Örük de MLKP’li teröristlerce 2017’de devletle iş birliği yaptığı gerekçesiyle öldürüldü.

‘Mavi’ kategoride yer alan Taylan Kutlar (39) ile yardımcısı ‘Gri’ kategorideki Hıdır Çallı (36), 10 Temmuz 2019 günü ölü ele geçirildi. Son olarak ‘Gri’ listede yer alan Songül Dilek ile Güneş Akan İstanbul Güngören’de saklandıkları evde yakalandı.

Güvenlik kaynaklarınca Tunceli kırsal alanında 2015 yılında 10 kişiyle silahlı eyleme başlayan ve zamanla sayıları 20’e ulaşan MLKP’li teröristlerden dokuzu ölü, ikisi sağ ele geçirilirken, üçü teslim oldu, altı teröristin ise örgütten kaçtığı bildirildi.