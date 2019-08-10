Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "2018 rakamlarına göre 2019 yılında trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35 oranında bir azalma yakalayabildik." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla, Kastamonu-Ankara kara yolundaki trafik kontrol noktasında polis ekiplerince düzenlenen trafik uygulamasına katıldı.

Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Ersoy, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye ederek, sürücü ve yolculara iyi bayramlar diledi.

Ersoy, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık olarak bayramların huzur ve güven içinde geçmesi için bir dizi tedbirler aldıklarını hatırlattı.

Bu tedbirlerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsatan Ersoy, "Bugün biz de Ankara-Çankırı-Kastamonu hattında, valimiz ve emniyet müdürümüzle birlikte Kastamonu'muzu ziyaret ediyoruz. Hem aldığımız tedbirlerin uygulanmasını yerinde gözlemliyoruz. Hem de sürücülerimizin, yolcularımızın, vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyoruz." dedi.

"Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 35 azaldı"

Ersoy, bakanlık olarak sahada olduklarını belirterek, vatandaşların daha güvenli, daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalıştıklarını dile getirdi.

Özellikle yoğun günlerde, trafik kazalarında yaşanılan acıları en aza indirmek amacıyla yoğun gayret gösterdiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar aldığımız tedbirler, düzenlediğimiz kampanyalar ile basınımız başta olmak üzere ilgili kurum kuruluşlar ve halkımızın yoğun ilgi ve desteğiyle çok önemli başarılar elde ettik. 2018 rakamlarına göre 2019 yılında trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35 oranında bir azalma yakalayabildik. Bu tedbirlerin devamı, sizlerin ve vatandaşlarımızın desteğiyle oluşacak daha güçlü farklılıklar ile bu sayıların daha da iyileşeceğini ümit ediyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı bundan sonra da aynı kararlılık, heyecan ve azimle devam ettireceğiz. Bayramınızın ağız tadıyla gerçekleşebilmesi için emek sarf eden bütün görevlilerimize, bütün sorumlularımıza, herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz."

Ersoy, daha sonra kent genelindeki bazı polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Ersoy'a ziyaretlerinde Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek de eşlik etti.