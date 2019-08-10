Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik icra edilen operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik’in gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan HDP’li 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 