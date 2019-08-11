Çelik şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilen tez uzun zaman boyunca itiraz edildi. Bu tez kabul edilmiş olsaydı bu olayların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bu kadar insan hayatını kaybetmeyecekti. Artık güvenli bölge kurulması için müttefiklerimizle beraber müşterek harekât merkezi kurulması, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin bu güvenli bölge kurulduktan sonra bu güvenli bölgeye dönmeleri şekildeki planların yapılması söz konusu olacak. Kendi güvenliğimizi ne kadar önemsiyorsak, komşularımızın güvenliğini, etrafımızdaki coğrafyaların güvenliğini de o kadar önemsiyoruz. Bu süreçte Türkiye’yi bütün dünya takdir ederken, eleştiri sadece CHP’den geliyor.
'Suriyeliler “güvenli bölge” kurulunca dönüş yapacak'
11.08.2019 - 03:43 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 03:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da partililerle bayramlaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye sınırında kurulacak güvenli bölgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Etiketler : ömer çelik,
643200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643200.aspx
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