Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC’deki temaslarına dün devam etti. İlk defa bir Millî Savunma Bakanının TSK’nin komuta kademesiyle KKTC’ye yaptığı ziyaret olarak tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, askerî birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargâhı’na giden Bakan Akar, Onur Kıtası’nı selamladı, şeref salonu ve müzeyi gezdi, brifing aldı.



KARARGÂHTA TOPLANTI

Akar ve komutanlar, daha sonra karargâhta birlik komutanlarıyla bir araya geldi. İki saatten fazla süren toplantıda, Ada’da son dönemdeki gelişmelerin ele alındığı, askerî faaliyetlerin masaya yatırıldığı öğrenildi. Toplantı sonrasında Akar ve beraberindekiler, Alevkayası Kışlası’ndaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alayı’na geçti. Komandolar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Özel Görev Kuvvetince müşterek gerçekleştirilen pusu ve yakın muharebe eğitimlerini denetleyen Akar, dağcılık eğitimi faaliyetlerini de izledi. Meskûn mahal ve yakın muharebe atışlarında tam isabetle hedefler vurulurken, dağcılık eğitimi kapsamında geçilen sarp arazinin ardından askerler “Komando Andı”nı okudu. Mehmetçik’in KKTC’li askerlerle sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ortamda gösterdiği başarılı performans, Akar ve komutanlar tarafından takdirle karşılandı.



MARAŞ’I ZİYARET ETTİ

Bakan Akar ve TSK’nin komuta kademesi, öğle yemeğini komandolarla karavanadan yedikten sonra Komutanlıktan ayrıldı. Daha sonra Maraş Emniyet Komutanlığında brifing alan Akar ve beraberindekiler, kapalı Maraş bölgesinde helikopterle havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Buradan Paşaköy’deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, personelle bir araya geldi. Haksızlığa asla göz yummayacaklarını vurgulayan Bakan Akar, “1974-2019, TSK’nin konumu, duruşu, anlayışında hiçbir değişiklik yok. Biz gerçekten Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta barıştan, iyi komşuluktan yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere biz çok samimi ve ilkeli konuşuyoruz, söylediklerimizin arkasındayız” ifadelerini kullandı.



OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYİZ

Türkiye’ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK’nin en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini anlatan Akar, “Biz ‘barış’ dedikçe bu zaaf gibi, ‘Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz’ dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi “bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemli bir teminat” olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:

“Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunları kimse sulandırmaya kalkmasın, bu mümkün değil, bu gerçekten beyhude bir gayret olur. Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kıbrıs bizim milli davamız. Herkes bunu bilsin, kimse hata yapmasın. Garantörüz biz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada’daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin.”