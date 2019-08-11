Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Tüm Türkiye’de Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken, CHP’li ve HDP’li belediyelerin yapmış olduğu baskılar sebebiyle bazı işçiler bu bayramı buruk geçiriyor. Göreve geldikleri andan itibaren yakınlarını üst makamlara atayan CHP’li başkanlar, diğer yandan binlerce işçiyi ekmeğinden etti.



SEÇİMDEN SONRA KIYIM

31 Mart’tan önce oy almak için “Hiçbir belediye işçisinin işine son vermeyeceğiz. Bizim hiç kimsenin ekmeğinde gözümüz yok” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart’ın ardından çark etti. CHP ve HDP’li belediyeler, 31 Mart gecesinden itibaren işçi kıyımına başladı.



CHP 2217 KİŞİYİ İŞİNDEN ETTİ

CHP’li, Bolu, Antalya, Kocaeli, Çanakkale; Bayramiç, Samsun; Atakum, İzmir; Menderes, Zonguldak; Ereğli, Denizli; Serinhisar, Giresun; Tirebolu’da toplam 467 kişi ekmeğinden oldu. 50 işçi de sürgün edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 1750 çalışan işten çıkarılırken, CHP’li Başkan Zeydan Karalar, “Onlar ankamatik memuruydu” suçlamasıyla kendini aklayamaya çalıştı.



HDP, CHP’Yİ ARATMADI

HDP de işçi kıyımında ittifak ortağı CHP’den geri kalmadı. Kars, Mardin Büyükşehir Derik, Şırnak; Cizre, Diyarbakır; Lice, Yenişehir, Sur, Kocaköy, Kayapınar, Batman; İlkköprü, Muş; Varto, Van; İpekyolu’nda toplam 548 işçi işten çıkarıldı.



18 BİN İŞÇİ BASKIYLA SENDİKA DEĞİŞTİRDİ

CHP ve HDP’li belediyeler işçilerin ekmeği ile oynamanın yanı sıra sendikal baskı da yaptı. Birçok işçi baskılar sonucu sendika değiştirmek zorunda kaldı. Sendikal baskılar sonucu Hizmet-İş’ten 109 işyerinden 17 bin 549 işçi sendika değiştirmek durumunda kaldı.