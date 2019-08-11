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Bakan Akar'dan KKTC açıklaması
11.08.2019 - 09:27 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akar: "Onlar sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, KKTC halkı ve Türkiye hiçbir şey yapmadan seyredecek, bunu kimse bizden beklemesin." dedi.
Etiketler : Bakan Akar,KKTC,
643227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643227.aspx
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