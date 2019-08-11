Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemen'in Aden şehrinde süren silahlı çatışmalardan Türkiye'nin duyduğu endişe dile getirildi. Açıklamada, çatışmaların Kurban Bayramı'nda da devam etmesinin üzüntü verici olduğu belirtilerek, "Yemen'de tüm taraflara, ülkedeki siyasi ve insani krizi daha da derinleştirecek adımlardan kaçınmaları ve sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

'TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ SÜRDÜRÜLECEKTİR'

Türkiye'nin, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazası amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteği sürdüreceği de açıklamada yer aldı.