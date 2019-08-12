Akar ve beraberinde komutanlar Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle inerek durum hakkında bilgi aldı. Bakan Akar ‘Mavi vatanın etkin, caydırıcı ve saygın muhafızları’ olarak nitelendirdiği bahriyelilerin çok önemli bir görevi icra ettiğini belirterek şunları söyledi: Burada, Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldubittiye göz yummayacağız. Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Şunu da kimse beklemesin, onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecekler hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Bunu kimse bizden beklemesin. Uluslararası kaideler var. Bu manada biz de hakkımız neyse kendi hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Dolayısıyla bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin.
Hulûsi Akar KKTC'de... TCG Gemlik'e helikopterle indiler
12.08.2019 - 06:19 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve devlet protokolü ile bayramlaştı.
Etiketler : hulusi akar,haberler,
643346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643346.aspx
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