Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla merhum kurucu lider Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, konuşmasının başında vatandaşların ve basın mensuplarının bayramını kutladı. İki bayram arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik olayların analizinin yapılmasında fayda gördüğünü söyleyen Bahçeli “Bu süreçte, seçim yenilenmeleri oldu. Daha değişik durumlar oldu. Terörle mücadele kesintisiz devam ettirildi. Ekonomik yönden politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Bunlara rağmen bayrama Allah’ın himmetiyle ulaşmış olduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin kararlı duruşu ile birlikte birçok reformların yapılma sürecine geçildiğini aktaran Bahçeli “Önümüzdeki günlerde, özellikle Kurban Bayramı sonrasında çalışmaların bu yönde ağırlık kazanacağını, 1 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla beraber, yapısal reformların başta yargı ve meclis iç tüzüğü olmak üzere birçok konunun gündeme geleceğini ve artık Türkiye için 2023’e hazırlanan bir sürecin tekrar başlatılacağını düşünüyorum” diye konuştu. Bazı televizyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni tartışmaya açmak isteyen konuşmacıların varlığından bahseden Bahçeli “Bunu yaparken parlamenter sistemi gündeme getirmeden evvel ona hız kazandıracak akıllarınca bir çözüm yolu olarak bir erken seçim tartışması yapmaya çalışıyorlar. Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir. Güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir. PKK/PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi de sulandırmak demektir. Türkiye’de seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Yuvaya dönün’ çağrısının ardından İYİ Parti teşkilatlarından dönüşler arttı. Parti yönetimi MHP’ye dönmek isteyen kişileri titizlikle inceliyor. Bu kişilerin sosyal medya hesapları mercek altına alınırken Bahçeli’yle ilgili sözleri araştırılıyor. Sosyal medya hesaplarından Bahçeli’ye yönelik hakaret içeren sözlerin olup olmadığına bakılıyor. Daha sonra partiye dönmek isteyen bu kişiler Bahçeli’nin onayına sunuluyor. MHP liderine ve partiye yönelik ‘zarar veren’ paylaşımlarda bulunanlar MHP’ye kabul edilmiyor. Parti organlarında yer almış bazı isimler ve milletvekillerinin de dönüş yolunda olduğu belirtiliyor.

