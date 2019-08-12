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Bakanı Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile TİS görüşmeleri için bir araya gelecek
12.08.2019 - 12:56 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya gelecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,
643389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643389.aspx
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