Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“FETÖ çatı davası”nda 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı Abdülkadir Aksoy’un yanında bir dönem çalıştığı belirtilen Kuseyri’nin, “bölge avukat abileri toplantısına” dinleyici olarak katıldığı aktarıldı.

Kuseyri’nin ByLock kullanımına ilişkin detaylara yer verilen gerekçeli kararda, sonu 42 80 ile biten telefon numarası üzerinden 11 Ağustos 2014’ten itibaren programı kullandığı ifade edildi.

Kararda, Kuseyri’nin farklı yer ve zamanlarda 3 bin 218 kez ByLock hedef IP’sine bağlantı sağladığının tespit edildiği aktarıldı.

İpek’in, 58319 ID nolu kullanıcı ile yaptığı yazışmada bu kişiyi Kuseyri’ye yönlendirdiği ve Kuseyri hakkında “Güvendiğimiz bizim arkadaşımız.” diyerek örgüt ile bağlantısını ortaya koyduğu bildirildi.

Kuseyri’nin, FETÖ’nün kapatılan finans kaynaklarından Bank Asya hesaplarındaki hareketliliklere dair bilgilere de yer verildi.

Bankanın yönetiminin devlete geçmesiyle Kuseyri’nin 8,5 milyon lirayı bulan hesap bakiyesi önce 1 milyon 615 bin 725 liraya, ardından 19 bin 149 liraya kadar düştü.