Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Suriye’de normalleşmeyi sağlamak ve iç savaşı sonlandırmak için Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde oluşturulan Yeni Anayasa Yazım Komisyonunun önümüzdeki ay çalışmaya başlaması planlanıyor. Taraflar 150 kişilik listeyi BM ’ye sunarken, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen listeden 40 kişilik bir ekip kuracak. Çalışmalar, eylül ayında Türkiye’de düzenlenmesi planlanan üçlü liderler zirvesinde de ele alınacak. Terör örgütü YPG/PYD anayasa çalışmalarına dâhil edilmemesi konusunda da tarafların mutabakatı bulunuyor.

SOÇİ’DE MUTABIK KALINMIŞTI

Yeni bir Suriye anayasasının hazırlanması amacıyla komite kurulmasına ilişkin çalışmalar yaklaşık bir buçuk senedir; Moskova, Ankara, Tahran ve BM arasında yürütülüyor. Esad rejimi ve Suriye muhalefet temsilcilerini bir araya getirme ve siyasi çözüm yolunu açma iddiasındaki bu komitenin kurulmasına Ocak 2018’de Soçi Konferansı’na karar verilmişti.

BAZI İSİMLERE ÇİZİK

Anayasa komisyonu oluşturma süreci ilk olarak BM’nin Suriye Özel temsilcisi Staffan De Mistura döneminde başlamış, De Mistura’nın istifasının ardından Norveçli diplomat Geir Pedersen tarafında devam etmişti. üç garantör ülke Anayasa komisyonunda yer alması muhtemel 150 kişilik listeyi BM’ye sunarken, Bu isimler arasında tarafların istemediği bazı isimlerin üstü çizilmişti. Yüz elli kişilik listede rejim ve muhalefetten isimlerin yanı sıra Suriyeli STK temsilcileri, önde gelen isimler ve akademisyenler de bulunuyor.

KIRK KİŞİLİK EKİP KURULACAK

Verilen listeler üzerinden BM temsilcisi Pedersen’in yaklaşık 40 kişilik bir anayasa uzlaşma ekibi oluşturması planlanıyor. BM temsilcisinin, 150 kişinin yanı sıra başka isimleri de bu komisyona dâhil edebilme yetkisi var. Terör örgütü YPG/PYD’nin anayasa çalışmalarında yer almaması konusunda da taraflar hemfikir. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da geçen hafta yaptığı açıklamada komite üyelerinin belirlenmesi sürecinin son aşamaya gelindiğini ifade etmişti. Anayasa yazım komisyonun belirlenmesinin ve ilan edilmesinin ardından komisyon çalışmalarına başlayacak.