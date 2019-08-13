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Kuzey Irak'a hava harekatı 2 terörist öldürüldü
13.08.2019 - 08:57 | Son Güncelleme: 13.08.2019 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
Etiketler : haberler,son dakika,
643519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643519.aspx
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