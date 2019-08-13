Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Bahattin Ot (57), eşi Hanife ile tarlalarını sulamaya gitti. Sulama yaparken aniden fenalaşan Ot, yere yığıldı. Eşi Hanife'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarlasında yere yığılan Bahattin Ot'a ilk müdahaleyi yaptı ancak Ot'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine olay yerine jandarma olay yeri inceleme ekibi geldi. Savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ot'un cenazesi, otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.