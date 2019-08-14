Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin yapımı Wing Loong II’nin düşürüldüğüne gösteren fotoğraflar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılmıştı. Askerî teknolojiyle ilgili analizleri ile tanınan ArmyRecognition adlı sitesi olayın detaylarını açıkladı. SİHA’nın, Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerine destek amacıyla Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong II olduğu ifade edildi. Siteye göre SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer hava savunma sistemi tarafından Misrata kenti üzerinde uçarken vurularak düşürüldü. Haberde “Dünya savaş tarihinde ilk defa lazer silahı, başka bir askerî aracı gerçek savaş ortamında imha etti” denildi. Hedefi etkisiz hâle getirmek için yoğun ısı yayarak yanmasına ya da arızalanmasının sağlanması mantığıyla çalışan lazer silahlar, başta Çin ve ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından son yıllarda AR-GE çalışmalarının odak noktalarındandı. Türkiye, ASELSAN ve birtakım özel kuruluşlar ile lazer silah geliştirmek için çalışan ülkeler arasında yer alıyor.