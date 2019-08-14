Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski plan subayı Ümit Yolcu’nun, omuz atıp tekmelemesine rağmen kırılmayan odanın kapısına defalarca ateş ettiği anlar kameralarca kaydedildi. Yerdeki boş kovanları topladıktan sonra kapıyı bir kez daha zorlayan Yolcu, kapının açılmayacağını anlayınca yanındaki darbecilerle tayin daire başkanlığı katından ayrıldı. Darbenin bastırıldığı saatlerde darbecilerin, karargâhın birçok kritik odasının kapısını kırarak delil niteliğindeki belgeleri imha ettikleri dava süresince ortaya çıkmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı davasının tutuklu sanıklarından Yolcu hakkında 11 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.