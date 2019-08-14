Eski plan subayı Ümit Yolcu’nun, omuz atıp tekmelemesine rağmen kırılmayan odanın kapısına defalarca ateş ettiği anlar kameralarca kaydedildi. Yerdeki boş kovanları topladıktan sonra kapıyı bir kez daha zorlayan Yolcu, kapının açılmayacağını anlayınca yanındaki darbecilerle tayin daire başkanlığı katından ayrıldı. Darbenin bastırıldığı saatlerde darbecilerin, karargâhın birçok kritik odasının kapısını kırarak delil niteliğindeki belgeleri imha ettikleri dava süresince ortaya çıkmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı davasının tutuklu sanıklarından Yolcu hakkında 11 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
FETÖ'cü hainler delil karartmak için kapılara ateş açmış
14.08.2019 - 05:08 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 05:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, başarısız olduklarını anlayınca karargâhın tayin daire başkanlığı katındaki bir odaya girip delilleri karartma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler : fetö,haberler,
643648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643648.aspx
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