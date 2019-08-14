Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - AK Parti’den CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan sendikal baskı, mobbing, sürgün ve işten çıkarmalara ‘dur’ demek için Bolu’dan Ankara’ya yürüyen, ancak bir sonuç alamayan işçiler, açlık grevi kararı almıştı. Bolu Belediyesi önünde 100 günü aşan bir süredir çadır eylemlerini sürdüren işçilerin açlık grevi yarın başlıyor.

31 Mart’ın ardından CHP’ye geçen Bolu Belediyesinde 97 işçi işten çıkarılmıştı. Seçimlerden önce yemin eden ve noter onaylı taahhütname ile işçileri çıkarmayacağına söz veren Belediye Başkanı Tanju Özcan, özellikle temizlik işlerinde çalışan elemanları işsiz bırakmıştı. HAK-İŞ’e bağlı Hizmet İş Sendikası’na üye olan işçiler işten çıkarılmalarının ardından belediye önünde eylem başlatmış, sonuç alamayınca Bolu’dan CHP Genel Merkezinin önüne kadar yürümüşlerdi.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan “Kurban Bayramı sonunda açlık grevleri başlatacağız. Bu mücadeleyi arkadaşlarımız işe dönene kadar devam ettireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Hizmet İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar da “Sendika olarak amacımız işçilerimizin ellerinden alınan hakları kazanmak. Bayramdan sonra açlık grevine başlayacağız” dedi.

Tanju Özcan’ın işten çıkardığı işçiler de mağdur. İki kızının üniversite eğitimi için Ankara’dan Bolu’ya yerleşen Murat Dinçmen’in emekliliğine üç sene kalmıştı. Bir göz kiralık bir evde dört kişi kaldıklarını belirten Dinçmen “Kimsenin beğenmediği işleri yapan insanlarız. Bu hak etmedik, sorgusuz sualsiz işten çıkarıldık” diye konuştu.



Tanju Özcan seçim öncesi Kur’ân-ı kerimi öpüp işçilere söz vermişti.