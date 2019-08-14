Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan’ın kuracağı partinin hiçbir şansı olmadığını belirterek “Nasıl bir parti kurarsa kursun kendisi veya Davutoğlu’nun da benzer çalışmaları olduğu söyleniyor. Bunların Türkiye’de yönetime gelmeleri mümkün değildir” dedi. Şahin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de Ali Babacan’ın arkasında olduğuna dair iddiaların bulunduğunu dile getirerek şunlar söyledi: Belki 2023’te yeni kuracakları partinin adayı olarak ya da CHP’nin başında bulunduğu Millet İttifakı ile temasa geçerek Abdullah Bey’in cumhurbaşkanı adayı olması düşünülüyor olabilir. Ancak köprünün altından çok sular geçti. Cumhuriyet Halk Partisi artık Abdullah Gül’e oynamaz.