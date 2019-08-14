Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçu'nun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı.



İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.



1 SAATTE SU YÜZEYİNE ÇIKARDILAR

İstanbul'da yaşayan ve sportif olarak derin sularda olta ile balık avcılığı yapan Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçu, geçtiğimiz günlerde yine Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Kabatepe Limanı'ndan fiber tekne ile avlanmaya çıktı. Genellikle sinarit, mercan, orkinos ve kılıç balığı avı yapan 3 balıkçı, Büyük Kemikli Burnu mevkiinde oltalarına canlı uskumruyu yem olarak takıp derin sulara bıraktı. Bir süre oltaya yakalanan balık kamışı asılmaya başladı. 6,5 metre uzunluğundaki fiber teknede avlanan balıkçılar, büyük bir heyecan ile balığı tekneye çekmeye başladı. Ancak bu hiç de kolay olmadı. Balıkçılar, yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu balığı su yüzeyine çıkarmayı başardı.



