Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Malatya yönüne giden İlhan Memiş idaresindeki 636009 sefer sayılı yük treni, ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi, Dağılgan Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte Mehmet Oğul'un kullandığı 07 HHH 99 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü ile birlikte yanında bulunan ailesi Cennet, Hüsne, Serdar, Merve Oğul yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan demir yolu yapılan incelemenin ardından tekrar açılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.





